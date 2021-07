SERIE A. Anticipi e posticipi delle prime due giornate: Toro in campo sabato, domenica la Juve

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime due gare di campionato, compresa la programmazione TV tra DAZN e Sky per l’avvio della nuova stagione.

PRIMA GIORNATA

Il Torino di Ivan Juric apre il proprio campionato sabato 21 agosto alle ore 20.45: di fronte l’Atalanta di Gasperini, all’Olimpico Grande Torino (esclusiva DAZN). Il giorno dopo tocca alla Juventus di Massimiliano Allegri, che va in trasferta contro l’Udinese (ore 18.30, esclusiva DAZN).

SECONDA GIORNATA

La giornata successiva vedrà il Toro nuovamente in campo di sabato sera alle 20.45, questa volta in trasferta contro la Fiorentina (match visibile sia su Sky che su DAZN). La Juventus giocherà allo stesso orario dei granata contro l’Empoli nell’esordio in campionato all’Allianz Stadium (esclusiva DAZN).