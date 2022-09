Serena e Pago di nuovo insieme. Ma fingono di non volerlo dire

Dove eravamo rimasti? Avevamo lasciati Serena Enardu e Pago dopo l’esperienza a Temptation Island nel 2019 e quella al Grande Fratello Vip nel 2020, prima innamorati pazzie poi definitivamente separati.

Adesso però, a distanza di due anni da quello che sembrava l’addio definitivo perché erano stati loro a dircelo, arriva il colpo di scena che sembra riaprire la storia con un nuovo capitolo. Se il ritorno di fiamma tra il cantante (pseudonimo di Pacifico Settembre) e l’ex tronista di Uomini e Donne sia vero o no non lo sappiamo ancora.

Non ci sono ancora conferme da parte dei diretti interessati, ma secondo la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha rilanciato la notizia, sembra esserne molto probabile. Sembra che Serena e Pago, infatti, abbiano continuato a frequentarsi in questi mesi anche dopo la fine della loro storia d’amore. Pago è comunque sempre rimasto vicino al figlio della Enardu, il diciassettenne Tommaso, recentemente minacciato da un uomo misterioso come aveva denunciato la madre. Lui ha anche un altro figlio maschio, nato dal matrimonio con la showgirl Miriana Trevisan che è stata anche protagonista nell’ultima edizione del GF Vip.

E se fino a poco fa il rapporto tra Serena e Pago sembrava essere legato solo al ragazzo, di recente, qualcosa tra i due sarebbe di nuovo scattato. Un nuovo ritorno di fiamma dopo i numerosissimi tira e molla portati anche in televisione per la gioia del pubblico da casa. Ma questa volta vogliono fare diversamente: «Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero», si legge su Pipol Gossip.

La scelta della coppia sarebbe quella di riprovarci ma lontano da ogni chiacchiera, non esponendosi al pubblico social con scatti o video che potrebbero compromettere la serenità di questa nuova frequentazione. Quando saranno pronti, se mai succederà, allora potranno anche dare l’annuncio in pubblico e riallacciare tutti i discorsi.