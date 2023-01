Seredova verso le nozze: «Preparativi a buon punto…»

Ufficialmente non ci sono ancora una data e una location, ma loro in realtà sanno già tutto. Perché questo sarà l’anno delle nozze tra Alena Seredova e Alessandro Nasi, nessuno dei due nel frattempo ha cambiato idea. E così l’ex modella céca, alle seconde nozze dopo quelle con Gigi Buffon, si sta preparando. Ai suoi follower confessa di essere a buon punto: «Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella (che arriveranno da Praga, sua città natale, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale».

Ale è Alessandra Grillo, l’organizzatrice di eventi più famosa d’Italia, che in passato si era occupata ad esempio dei matrimoni di Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi. Tutto pronto quindi compreso l’abito anche se lei non si vuole sbilanciare perché «deve rimanere una sorpresa per il mio Ale, però in quel momento lo vedrete. La dieta? Ho smesso ma devo ricominciare: adesso inizio».

Le prove generali erano state un paio di mesi fa, in occasione del battesimo di Vivienne Charlotte, la terza figlia di Alena: «La sua nascita di – aveva raccontato a “Verissimo” – ha creato un equilibrio nella famiglia, stiamo veramente bene. Lei è simpatica, dolce, i fratelli la prendono in giro. E devo dire che la cosa di cui sono più orgogliosa oggi è questa famiglia che tu chiami “allargata”, ma io la chiamo solo famiglia».

Un concetto che l’ex moglie di Gigi Buffon ha ripetuto spesso perché ci crede ciecamente. Ora però è pronta per aprire un capitolo nuovo, da moglie. Succederà la prossima estate anche se «per adesso l’unica cosa sicura è il marito. Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi. Sicuramente ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al Sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari». Alessandra Grillo vive da sempre a Milano ma è originaria di Taranto e lo rivendica con orgoglio: se dovessimo scommettere 50 centesimi, al momento la Puglia rimarrebbe la favorita numero uno.