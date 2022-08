Seredova e Nasi, nozze in vista. Alena annuncia: «Ho detto sì!»

Tre parole, quelle giuste per aprire un nuovo capitolo della sua vita: «I said yes», che è anche facile da tradurre. Alena Seredova via social fa sapere a tutti di aver detto sì e quindi di aver accettato la proposta di matrimonio fatta da Alessandro Nasi, suo compagno da sette anni, uno degli eredi della dinastia degli Agnelli. E caso mai non fosse chiaro il concetto, sempre su Instagram ha condiviso il post di un sito céco che per primo ha lanciato lo scoop: «Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne».

Il miliardario sappiamo bene chi è, l’uomo capace di farle dimenticare (o almeno archiviare) tutta l’amarezza per la separazione da Gigi Buffon dopo i Mondiali 2014 in Brasile. Un amore che ha portato anche alla nascita di Vivienne Charlotte nel maggio di due anni da. La bimba non è stata ancora battezzata e lei di recente rispondeva così a chi glie lo faceva notare: «Volevamo farlo, ma con il Covid è stato faticoso. Poi non potevano venire i miei familiari e quindi…». Dovrebbe succedere dopo l’estate, ne hanno già parlato in famiglia e lo stanno programmando. Ma come aveva anticipato il settimanale “Nuovo” potrebbero approfittare di quella occasione per una doppia cerimonia, infilando dentro anche le nozze. In fondo era stato così anche con Buffon. Alena quando si è sposata a Praga era già mamma di Louis Thomas e David Lee, che oggi hanno 15 e 13 anni. «È stato bello avere prima i figli – raccontava – ma la scelta di non sposarsi subito non dipese da me. È l’uomo che deve fare la proposta e il fatto che rimandasse significava che c’era un motivo. Ma ho resettato la memoria di quegli anni, perché tanto ripensare a certe cose non ha senso». La proposta è arrivata, molto probabilmente durante la vacanza che stanno facendo a Mykonos, e ora comincia una fase nuova anche se all’insegna della continuità. La Seredova e il manager torinese si sono conosciuti per caso in montagna, a casa di un’amica comune. Ma lei era reduce dalla separazione con Gigi Buffon, non aveva in programma di innamorarsi di nuovo. Quindi con il suo nuovo compagno «è stato un percorso lento, ma ne è valsa assolutamente la pena». E per lei, la famiglia è una sola, non quella allargata: «È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Sono dura, lo so», aveva dichiarato sul tema.