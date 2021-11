Oltre 24mila paia di scarpe contraffatte, ritrovate in quattro container fermati in un’area di deposito e smistamento merci a Leinì. Nei guai due marocchini, 40 e 49 anni, arrestati per ricettazione.

QUATTRO CONTAINER DI SCARPE FALSE

L’operazione è stata svolta dai carabinieri della Stazione di Leinì durante i controlli amministrativi del contenuto di quattro container appena consegnati. All’interno i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro scatole contenenti calzature false di diverse case di moda, fra le quali Louis Vuitton, Valentino, Nike, Alexander Mc Quenn, Dolce&Gabbana, oltre a famosi marchi di abbigliamento sportivo quali Adidas e Nike.

LA MERCE AVREBBE FRUTTATO 1,5 MLN DI EURO

Tutta la merce, ottime riproduzioni degli originali, era destinata ai mercati rionali piemontesi e lombardi. Tutto il carico avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro.