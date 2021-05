Impressionante! Non c’è altro termine per indicare la sequela di incidenti ripresa dalle telecamere di sicurezza della rete autostradale slovacca. Il primo filmato, in particolare, è forse il più terribile. Si vede un’auto uscire da una galleria e perdere all’improvviso il controllo, andando ad urtare il guard-rail. Un istante dopo, esce dalla carreggiata e spicca letteralmente il volo!! Quel che si dice un “crash” da paura!!