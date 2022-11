«Senza mia figlia non posso vivere»: papà separato si toglie la vita a 44 anni

«Ti lascio questi ricordi, portali sempre nel cuore. Ti amerò per sempre come dal primo giorno. Ti starò vicino anche da lontano». Questo il messaggio di addio per sua figlia che un papà ha affidato al suo profilo social prima di lasciarsi andare a un gesto estremo. Dettato, probabilmente, da quella lontananza dalla figlia che amava così tanto da dedicarle ogni pensiero, come dimostrano i suoi post su Facebook.

Lui, giovane papà di 44 anni, di Volpiano e operaio di professione, da tempo viveva schiacciato dall’impossibilità di ricongiungersi con la sua bambina avuta con la moglie con cui, dal 2014, si era separato. Il 19 ottobre ha detto ai suoi familiari di andare a festeggiare i suoi 44 anni, compiuti il giorno prima, insieme agli amici alpini. Invece nella sua mente il piano era diverso, già delineato e meditato. Invece che andare tra le penne nere a concedere a sé stesso un momento di spensieratezza, l’uomo è tornato nell’appartamento di via Genova a Volpiano con cui aveva vissuto con la moglie e la figlia e si è tolto la vita.

Il peso dell’assenza della sua bambina nella quotidianità, raccontano gli amici, era una questione nota, non l’aveva mai nascosto a nessuno. Così come non lo nascondeva sui social dove di tanto in tanto condivideva post sul mondo dei papà separati e dove, raccontando delle sue difficoltà, trovava sempre conforto nei messaggi di incoraggiamento degli amici. Un incoraggiamento a «non mollare» che probabilmente gli ha dato la forza di resistere e lottare fino a quando qualcosa dentro di lui non si è spezzato tanto da spingerlo a compiere l’estremo gesto.

«Era un ragazzo solare e sempre allegro – raccontano i conoscenti -, ma è evidente che da quando non gli veniva più permesso di vedere la sua bambina qualcosa in lui è andato a precipitare, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così drammatico». L’allarme è scattato immediatamente, troppo strano che non rispondesse alle telefonate e ai messaggi, e il sospetto che si fosse recato in quell’abitazione è emerso sin da subito. Sono stati i vigili del fuoco, una volta fatto accesso all’interno dell’appartamento chiuso dall’interno, a fare la tragica scoperta. Il corpo del giovane papà era ormai privo di vita in una delle stanze. Vicino a lui una serie di buste contenenti messaggi per i suoi familiari. Messaggi di addio dettagliati, una sorta di lascito che spiega – secondo quanto si apprende – tutta la sofferenza che lo ha consumato a tal punto da spingerlo sempre di più in un tunnel dal quale non ha visto alcuna possibilità di uscita. Lettere che la famiglia, che si è già affidata a un legale, intende esaminare a fondo alla ricerca della verità e di un eventuale episodio scatenante che possa spiegare le ragioni della scelta di togliersi la vita e di smettere di lottare per la sua bambina che definiva quale il suo «capolavoro». E, sul letto, la divisa da alpino che amava tanto, stirata di tutto punto, pronta per essere indossata per l’“ultimo viaggio”.

Tra i palazzi dove aveva abitato i residenti sono increduli e hanno ancora negli occhi le immagini dell’intervento, purtroppo vano, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. «Una tragedia, che altro si può dire? Era così giovane e con una vita davanti», dice appena una residente rincasando.