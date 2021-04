Senza fissa dimora e occupazione, ma con 3500 euro in tasca: pusher arrestato a Torino

La scorso mercoledì notte una pattuglia della Squadra Volante, transitando in via Ala di Stura, ha notato due persone camminare nei pressi della stazione ferroviaria Fossata/Rebaudengo, un maliano di 25 anni e una donna di 41, italiana, che si sono dimostrati piuttosto nervosi e insofferenti al controllo.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltellino, due pezzi di hashish per un peso di 27 grammi e tre pezzi solidi di cocaina per circa un grammo. Il 25enne, senza fissa dimora a Torino, aveva con sè anche cinque cellulari (uno dei quali frutto di ricettazione); nel portafoglio, la somma di denaro contante di 290 euro, nonché tre buste di colore diverso, al cui interno erano conservate importanti somme di denaro: 1100, 1100 e 1000 euro.

Complessivamente, dunque, il 25enne, noto per precedenti specifici in tema di stupefacenti, aveva con sé 3490 euro, pur non avendo alcuna occupazione; la somma è stata posta sotto sequestro in quanto verosimilmente provento di attività delittuosa. Il giovane è stato arrestato dalla Squadra Volante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per il possesso ingiustificato del coltello.