Sensi unici, campi sportivi e aree verdi: i lavori che cambiano volto a Brandizzo

Numerosi interventi urbanistici sono partiti a Brandizzo ed entro fine anno contribuiranno a cambiare l’aspetto del paese.

Il primo in programma è il più importante e prevede l’istituzione del senso unico lungo via Torino, l’arteria principale. La proposta potrebbe portare le auto a transitare in un solo senso in direzione fra Settimo e Chivasso decongestionando l’area centrale che al mattino e nelle ore di punta si trova a essere spesso invasa dalle auto. La novità ha scatenato già delle polemiche; soprattutto da parte dei commercianti che si sono detti contrari perché prevedono un calo dell’afflusso nei propri esercizi. Per altri l’istituzione del senso unico è inutile vista la mancanza di una vera e propria circonvallazione o vie a grande scorrimento che permettano di by passare il centro storico. Le auto e i mezzi pubblici dovrebbero utilizzare la superstrada, la zona industriale di Volpiano- Brandizzo o le vie parallele a Via Torino per recarsi a Settimo con un notevole aumento di chilometri e un probabile intasamento e aumento dell’inquinamento atmosferico.

Altri interventi sono stati approvati. Una nuova piastra sportiva polivalente verrà realizzata presso la scuola don Milani. La zona vedrà la duplice presenza di un parco sportivo scolastico aperto anche alla cittadinanza. Il costo complessivo dell’opera che ha visto la compartecipazione del ministero dell’Istruzione sarà di 136 mila euro. Sempre nell’ambito scolastico si sono conclusi i lavori nelle aree verdi delle scuole Pajetta -Montessori oltre la piantumazione di nuovi alberi e zone verdi si è proceduto con la posa di giochi e arredi per i più piccoli.