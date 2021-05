Sempre più in ginocchio

Non si smette più di registrare episodi urticanti di genuflessione alla moda radical del politicamente corretto. Ed è normale che sia così. Un Occidente vecchio, vile, incapace di difendere i suoi valori fondanti come Dio, Patria e Famiglia, ma anche diritti concreti (conquistati nei secoli al prezzo di dure e sanguinose battaglie) come libertà, tolleranza, diritto di opinione, critica ed espressione, non poteva che genuflettersi a questa petulante soperchieria. L’ultimo caso arriva dalla Francia, dove la Danone ha lanciato una campagna pubblicitaria sui social per la sua acqua minerale Evian, il cui slogan dice “Ritwittate se avete bevuto un litro di Evian oggi”. La campagna andava avanti da diversi mesi nell’indifferenza generale, ma appena è cominciato il ramadan (periodo in cui i mussulmani non possono mangiare né bere durante il giorno) qualche fanatico maomettano si è incazzato, dicendo che quello slogan era un’intollerabile presa in giro di chi non poteva bere, né Evian né altro. E chi se ne frega, direte. Voi. Ma loro no. La popolazione islamica rappresenta ormai quasi il 10% di quella europea, e un suo eventuale boicottaggio dell’acqua Evian rappresenterebbe per Danone una perdita di fatturato. Meglio togliere la frase e chiedere scusa, come ha subito fatto la multinazionale d’oltralpe. Non è stata la prima. C’è chi ha ritirato dal commercio biscotti e chi ha cambiato nome ai cioccolatini per non offendere i neri. Obbedienza cieca, immediata e vigliacca, in nome non tanto del principio idiota del politicamente corretto, ma della paura di perdere anche solo un centesimo. Per noi occidentali il vero Dio è il denaro. E tutti gli estremisti se ne sono accorti.

