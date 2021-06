Sembra un ladro d’auto, in realtà è vittima di una rapina

Vi sembra un ladro d’auto quell’uomo immortalato dall’occhio vigile della telecamera di sicurezza, all’interno di un garage? Guardate attentamente. Il tizio è fermo, lì, da solo, impalato, di fronte a una macchina, con fare sospetto. Pochi secondi ed ecco svelato l’arcano: altro che malvivente!! E’ lui la vittima!! Il poveretto è “solo”, si fa per dire, caduto nel mirino di due loschi figuri di cui uno armato di pistola. In men che non si dica quello che sembrava un mariuolo viene costretto a stendersi faccia a terra ed a subìre una spaventosa rapina.