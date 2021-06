Seid Visin suicida a 20 perché vittima di razzismo. Marchisio: “Facciamo schifo, il Paese ha fallito”

Ha deciso di farla finita a 20 anni, Seid Visin. Ex talento di Milan e Benevento, che poi ha preferito lo studio al calcio. Si è ucciso nella sua casa di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, perché non riusciva più a sopportare il clima di razzismo che lo accompagnava da tempo (ha denunciato tutto in una lettera scritta prima dell’estremo gesto).

Tra le innumerevoli reazioni, colpisce quello di Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus. “Siamo il Paese dell’integrazione quando sei un giovane talento o quando segni il gol decisivo in una partita importante, ma che si rifiuta di essere servito al ristorante da un ragazzo di colore – ha scritto su Facebook -. Siamo il Paese dell’integrazione quando l’atleta vince la medaglia alle Olimpiadi. Siamo il Paese dell’integrazione che cerca improbabili origini italiane quando l’attrice che ci fa emozionare vince il Premio Oscar, ma che quando in classe con i propri figli ci sono dei ragazzi di colore storce il naso”.

“Io non posso neanche immaginare cosa abbia provato Seid Visin, ma sono certo che un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito – continua -. Pensateci quando fate le vostre battute da imbecilli, quando fate discorsi stupidi e cinici sui gommoni e sul colore della pelle, soprattutto sui social network. Facciamo un po’ schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra”.