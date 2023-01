Sei cuccioli di pastore belga Malinois abbandonati dentro a un container

Abbandonati dentro a un container, neanche fossero dei rifiuti da scartare. E salvati da morte certa grazie alla segnalazione di alcuni passanti che transitando dalle parti del quartiere San Donato hanno sentito dei guaiti che hanno attirato la loro attenzione. Stanno bene e sono in ottima forma le sei cucciole di pastore belga Malinois ritrovate lo scorso mese in corso Regina Margherita, tra via Cigna e corso Tassoni. Cagnoni di taglia medio-grande, nati lo scorso 2 dicembre e salvati il giorno dell’Immacolata (quando i loro occhietti erano ancora chiusi). Anche la mamma, recuperata insieme alle sei creature, risulta in buone condizioni: si tratta di un pastore belga Malinois, condotto in canile, mentre il padre è ignoto. La madre – ribattezzata Regina, esattamente come il corso in cui è stata trovata – non ha il microchip e nessuna famiglia, in questo periodo, ha cercato lei o le sue figlie. Probabilmente perché voleva sbarazzarsene, considerandole al pari di un peso. «Le cucciole – spiegano dal canile sanitario presso Enpa -, saranno adottabili a partire da inizio febbraio, al compimento dei due mesi d’età. Come prevede la legge». I trovatelli sono stati portati subìto al sanitario Enpa, in via Germagnano 8, dove si trovano ancora adesso all’interno di un box infermeria. La mamma verrà sterilizzata e portata in un secondo tempo al canile rifugio del Comune di Torino in strada Cuorgné. Per i cuccioli, neanche a dirlo, si spera in una veloce adozione del cuore. O meglio in più adozioni, data la mole non indifferente dei nuovi arrivati. Le persone interessate, tenendo conto delle tempistiche sopraindicate, potranno passare in Enpa per informazioni al riguardo rispettando il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 13 alle 16.