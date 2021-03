«Sei comunista? Stai a casa». Bufera sul candidato di Fi

Nel video si cercano speaker femminili per una web radio di Nichelino, e il dj elenca le qualità della candidata. «Devi essere una strafiga ma puoi essere una figa. Puoi essere una bellissima ragazza, ma anche bella. Puoi anche essere normale, puoi anche essere una cessa ma non devi mai essere comunista, ti prego. Altrimenti a casa devi stare perché Radio Fashion è la radio della libertà». Il video in questione, che in queste ore sta rimbalzando sui social, vede come protagonista Tommaso Marino, referente locale di Forza Italia, già in corsa per la poltrona di sindaco nel 2016 e potenziale candidato alle prossime amministrative. Sarebbe forse passato inosservato, se non avesse pronunciato quelle parole che molti in città hanno trovato offensive. In primis le donne, ma non solo. A rilevarle, Federica Berti consigliera comunale dei Comunisti Nichelino, sostenuta dalle colleghe della maggioranza. «Ci siamo imbattute nel video quasi per caso – racconta -. Il sedicente dj prima elenca una serie di termini volgari per rappresentare le donne in base all’avvenenza o meno, e poi conclude raccomandando di non essere “Comuniste”, una colpa troppo grossa da poter espiare secondo Marino, il quale vorrebbe sedere in consiglio a occuparsi del destino di migliaia di cittadine e cittadini di Nichelino».

L’obiettivo di Berti: smuovere le coscienze sui temi della parità di genere. «Marino non ha solo offeso le donne di una parte politica, ma le donne in generale – prosegue Berti -. Lottiamo perché vogliamo la parità di genere, contratti dignitosi, parità salariale. Non possiamo appellarci alle quote resa se poi non “combattiamo” il nostro vicino di casa che ha comportamenti sessisti, maschilisti e retrogradi». Sul tema si sono schierate anche le donne di FdI: «Ci dissociamo da queste modalità di espressione appartenenti a un candidato di FI (partito di coalizione) e che non ci appartengono – scrive la portavoce Jessica Longo – Le donne sono tali indipendentemente da orientamento politico e classe sociale e vanno rispettate».

Attestati di solidarietà sono giunti da diverse parti politiche e in giornata, anche le scuse di Marino. «Domando scusa alle donne di pensiero comunista di cui ho urtato la sensibilità. Le invito a programmare, insieme e in diretta, una tematica condivisa».