Se Santo Natale fa rima con solidale: ecco tutte le iniziative delle festività

Non solo i mercatini di Natale, come quello dell’UGI, la Bottega Paideia presso Villa della Regina, Presetik dell’associazione Sole di Collegno, o il catalogo online di Anemon. Sono tanti gli eventi organizzati dalle associazioni di volontariato in vista del 25 dicembre. Da questa settimana sono aperti i cancelli del Villaggio di Natale dei Custodi dell’Arcobaleno, i protagonisti della web serie ideata e promossa dall’associazione Sollievo di Leinì, un progetto dedicato ai bambini – in particolare a scuole, asili, comunità minori e ospedali – per trasmettere i valori dell’amicizia, dell’unione e dell’inclusione. L’evento natalizio e l’intero progetto sono stati dedicati alla memoria di Francesco Pellegrino, bambino leinicese di 9 anni scomparso prematuramente. Il villaggio, situato in strada Tedeschi 12 a Leinì, sarà aperto sabato 18, domenica 19 e giovedì 23 dicembre: per prenotare le visite basta chiamare il numero 388/3589413.

Sabato 18 dicembre alle 20, alla Cascina Fossata nel quartiere di Borgo Vittoria, torna dal vivo il “Presepe vivente”, iniziativa aperta a tutti i cittadini, realizzata dai volontari dell’associazione Il Cammino per promuovere la cultura e la solidarietà. Prenotazione obbligatoria alla mail presepevivente2021@gmail.com fino a esaurimento posti. Dal giorno dopo, sarà possibile vedere il presepe vivente sul canale YouTube dell’associazione il Cammino. Sempre nella giornata di sabato si terranno due eventi musicali. Il Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto invita al Concerto di Natale, alle ore 18 nella chiesa di San Francesco, in piazza Vittorio Emanuele II a Moncalieri, con la corale polifonica “Il Castello” di Rivoli: direttore Massimo Peiretti, pianoforte e organo Giovanni Damiano. “Sotto la buona stella. Concerto di augurio per un domani migliore…”, organizzato dall’associazione Musicaviva, fa parte del Torino Chamber Music Festival: la Cavour Symphony orchestra (direttore Flavio Mattea, Stefano Ruffo al corno e Paolo Tesbia al flauto) interpretano musiche di Mozart, Mascagni eFlotow, oltre a tradizionali canti natalizi.