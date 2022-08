Se mi lasci ti cancello, anzi no: la strana scelta di Totti e Ilary

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un dato di fatto e indietro non si torna. Però come spesso succede in questi casi, i follower e gli esperti di gossip indagano. E basta poco per notare un particolare quanto meno strano. Sia l’ex calciatore che la moglie non hanno ancora rimosso dai social le fotografie che li ritraggono insieme. Paradossalmente, anzi, quelle immagini raccolgono ancora moltissimi “like” ma soprattutto commenti, sospesi tra chi critica la scelta dell’uno per difendere l’altro e chi invece spera che come è successo ad altre coppie nel recente passato ci sia un ripensamento.

L’ultima foto insieme sul profilo di Ilary risale al 29 settembre 2021, quando Francesco e Ilary visitarono insieme Disneyland Paris con tutta la famiglia (in particolare c’è la figlia minore Isabel). Sul profilo dell’ex capitano romanista compare invece una foto datata 19 giugno 2021, per celebrare i 16 anni di matrimonio con la Blasi. Un particolare, non di poco conto, anche se ormai le loro scelte di vita dicono altro. Ilary negli ultimi giorni è stata in Alto Adige e le sue immagini in primo piano cancellano l’idea di una donna in crisi esistenziale. Intanto però il “Corriere della Sera” racconta nuovi particolari.

Totti poco dopo Ferragosto 2021 avrebbe scoperto che tra sua moglie e Cristiano Iovino, personal trainer e influencer (ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli) non ci sarebbe stata solo un’amicizia ma qualcosa di più profondo. Lo dimostrerebbero i messaggini reciproci trovati sul cellulare di lei, decisamente eloquenti. E questo avrebbe fatto precipitare tutto. Così è spuntata Noemi Bocchi: negli ultimi giorni, a Roma, si rincorrono le voci che la nuova fiamma di Totti sia in dolce attesa di un Pupino. Il pancino che mostra a Sabaudia è piatto, per ora.