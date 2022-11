Se lo dice lui…

È ormai quasi un anno che Carlos Tavares, Ceo della Stellantis, mostra perplessità sull’auto elettrica, che ha costi di produzione del 50% maggiori rispetto a quella termica e quindi prezzi di vendita fuori mercato, a fronte di un risparmio di Co2 irrilevante. I governi fin qui han cercato di allettare i consumatori con pubblicità ossessive, privilegi (esoneri fiscali, accesso libero in ZT, incentivi all’acquisto), ma 30/40mila euro per un’auto nuova restano ancora troppi. Tavares invoca anche barriere di tipo americano contro la concorrenza delle auto asiatiche, soprattutto cinesi, ma ha fiutato che è l’idea stessa dell’auto elettrica ad essere messa in dubbio dall’opinione pubblica, così come il vangelo del global warming antropogenico. Il terrore dell’automotive euroyankee è di trovarsi a secco di vendite nel 2035 dopo aver investito fortune nella transizione all’elettrico: “un gruppo come il nostro – dice Tavares – ha bisogno di vent’anni e capitali immensi per una mutazione tecnica di tali proporzioni. Ci hanno detto di buttarci sull’elettrico e abbiamo obbedito. Adesso che siamo a metà guado cominciano i dubbi sul traguardo finale. E in più mancano le colonnine e i minerali rari per le chips”. Curioso quel “ci hanno detto”. Sarebbe stato più esatto dire “ci hanno pagato per”. Ma era buon da capire: ve li vedevate voi i deserti, le plaghe mongole, le pampas, le tundre, le aree sperdute dove non arriva neanche l’elettricità, pieni di colonnine? Quando la bufala emergerà, il risultato sarà questo: fantastilioni di soldi buttati, e ¾ del pianeta tranquillamente in viaggio con le auto termiche fabbricate in Asia. Stellantis e gli altri? A ramengo, o in regime Alitalia.

