Se la vendetta per tua moglie diventa una terapia per killer

Altro che “Delitto e castigo”, qui ci vorrebbe una seduta di terapia di gruppo per assassini. Certo, il Balena si porta sempre dietro quel romanzo in formato tascabile e lo rilegge da anni – anzi, ogni tanto cambia edizione, quando è troppo rovinata -, ossia l’unico libro che abbia mai letto, ma non è che questo lo porti ad accettare il rapporto con le ombre delle persone che ha ucciso, anzi che ha fatto suicidare, ché questa è la sua specialità. Il Cicala, invece, è uno che vuole sapere le cose e non ci sta troppo a prendere ordini, né dal suo socio-capo che non si sporca le mani, né da altri sicari che incontra mentre stanno facendo un lavoro. Lui è specializzato in famiglie, meglio se ci sono ragazzi, tanto per lui gli innocenti non ci sono.

Ecco, i loro racconti, le loro avventure attraverso una Tokyo contorta e inimmaginata, sono questa sorta di terapia per assassini che alla fin fine rappresenta “La vendetta del professor Suzuki” (Einaudi, 18,50 euro, traduzione di Bruno Forzan) di Isaka Kotaro, lo specialista di crime giapponese divenuto notissimo per “I sette killer dello Shinkasen”, da cui è stato tratto un film con Brad Pitt. E nel caleidoscopio di omicidi, suicidi, dialoghi con fantasmi e improbabili barboni mental coach, si muove Suzuki, insegnante di matematica che si è votato al crimine per vendicare la moglie, schiacciata dall’auto guidata dal figlio di un boss. E la sua idea è intrufolarsi nella banda, per arrivare al colpevole. Ma cosa succede se, a un certo punto, l’assassino muore e lui si trova a dover cercare colui che l’ha ammazzato? Perché in questo scenario rutilante e divertentissimo – sì, Isaka Kotaro ha un senso della burla e dell’umorismo più nero che non può non appassionare – si muove il killer peggiore di tutti: lo Spingitore, specializzato in spintarelle per buttare la gente sotto automobili o treni.

E’ divertente andare dietro alle avventure di questi personaggi improbabili e sondare le ragioni – che manco loro conoscono – che li hanno portati sulla strada del crimine; così come è divertente vedere come si intersecano gli affari delle organizzazioni criminali e dei committenti e soprattutto di una vera leggenda nota solo come “Compagnia teatrale”, la cui mistificazione di solito è piuttosto letale. “Delitto e castigo” non funziona per il Balena e i manga non funzionano per la Cicala. E la logica funziona poco anche per Suzuki. Si corre per tutto il romanzo, in pratica, non c’è tempo per fermarsi: dialoghi vivaci e scene d’azione accompagnano il lettore per tutto il tempo, finché il treno continua a passare.

LA VENDETTA DEL PROFESSOR SUZUKI

Autore: Isaka Kotaro

Editore: Einaudi

Genere: Noir

Prezzo: 18,50 euro