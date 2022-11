«Scusi, mi indica la strada?» E gli sfila il Rolex dal polso

È caccia alla donna che nei giorni scorsi è riuscita a rubare un orologio di pregio, un Rolex del valore di oltre 20mila euro, a un uomo avvicinato con la “scusa dell’informazione”.

È successo a Venaria, tra via Iseppon e via Palestro, a ridosso del centro storico della Reale, in prossimità della filiale della banca Unicredit. La ladra si è avvicinata a un uomo di mezza età chiedendogli delle informazioni su una determinata via della città. Poi, approfittando di un momento di distrazione della vittima, è riuscita a sfilargli dal braccio il prezioso orologio, facendo poi perdere le sue tracce. Quasi certamente, c’era un complice che la stava aspettando in auto e ne ha agevolato la fuga.

La vittima, residente in città, dopo qualche istante di smarrimento misto a incredulità, ha subito composto il numero 112, richiedendo l’intervento immediato dei carabinieri. Ora i militari della stazione di Venaria stanno indagando sull’accaduto: stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza della zona ma anche i varchi d’accesso alla città, per cercare dettagli utili a individuare la rapinatrice, il complice e l’auto usata per la fuga.