Scuole, teatri e circoli al freddo: il Comune corre subito ai ripari

Tre scuole, il teatro Marchesa, la sala Colonne di corso Vercelli, il circolo Pertengo. Locali della Circoscrizione 6 con un problema in comune: l’assenza del riscaldamento, che rischia di compromettere le attività della stagione. A chiedere un tempestivo intervento di riparazione a Iren ci ha pensato – nelle scorse ore – proprio il presidente Valerio Lomanto: «Non siamo noi i responsabili – spiega Lomanto -, ma stiamo lavorando come matti, con gli enti preposti, per trovare una soluzione. Senza contare che causa attacco hacker abbiamo dovuto rinviare anche il Consiglio di Circoscrizione».

Con i termosifoni spenti, e l’inverno alle porte, le lamentele delle associazioni sono raddoppiate. «Da un mese – spiega Bernardo Moscariello, presidente del centro d’incontro di via Pertengo -, attendiamo un intervento di riparazione della caldaia. Non possiamo fare attività in questa situazione, i nostri anziani stanno patendo». Mentre la delicata situazione della Marchesa, il cui impianto è molto vecchio, è già stata oggetto negli anni di svariate interpellanze.

Sul caso è già pronta la replica del Comune di Torino: «In via Pertengo attendevamo dei pezzi di ricambio per la caldaia. Questi pezzi sono arrivati nei giorni scorsi e, da domani (oggi ndr), la caldaia sarà di nuovo in funzione regolarmente». Più delicata la questione relativa al teatro Marchesa. «L’intervento di sostituzione del quadro elettrico aveva carattere di straordinarietà – sottolineano gli uffici tecnici di Palazzo Civico -. È già stato programmato e verrà realizzato nei prossimi mesi». Il complesso Marchesa presentava dei problemi anche nella scuola. «Abbiamo dato priorità agli spazi scolastici» chiosa il Comune.