Scuole, chiese, monumenti e piazze: «Illuminiamo i nostri edifici storici»

Fanno tutti parte del vecchio borgo di origine ottocentesca, nato attorno alla ex Manifattura Tabacchi del quartiere Regio Parco. E in comune hanno una cosa: a guardarli di sera paiono decisamente poco illuminati, pur essendo catalogabili come edifici storici e di pregio. Problema percepito dai cittadini e portato in Circoscrizione 6 con un documento. A chiedere maggiore illuminazione per scuole, chiese e piazze ci ha pensato il vicepresidente, Maurizio Anastasia. Primo firmatario di un ordine del giorno, votato anche dai consiglieri Speranza, Marino, Braiato, Piarulli e Robella.

Nel mirino ci sono l’asilo Umberto I (1880), la scuola elementare Abba (1882) e la chiesa di san Gaetano da Thiene (1889). La chiesa dedicata a San Gaetano da Thiene in onore del Cardinal Gaetano Alimonda, Arcivescovo di Torino tra il 1883 e il 1891, «fu inaugurata il 7 agosto 1889 – spiega Anastasia -. Ha un campanile alto 40 metri, esempio di architettura eclettica di fine Ottocento, che è sempre al buio». Inoltre alle spalle della chiesa spicca l’ecomuseo urbano della Circoscrizione 6, altra storica costruzione che caratterizza il borgo e che potrebbe essere ulteriormente valorizzata. «Con i fondi del Pnrr – conclude Anastasia -, si potrebbero anche far partire gli attesi lavori di restauro». Il riferimento è alla scuola di piazza Abba che necessità di interventi di manutenzione. Al pari del vicino asilo, logorato dal tempo, che da anni è ridotto in condizioni precarie.