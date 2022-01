Scuole aperte a Torino, lo sfogo della preside: “Docenti sfiniti, facciamo miracoli ma la paura del contagio esiste” [LE FOTO]

Scuole riaperte, questa mattina, a Torino e nel resto del Piemonte. Con l’eccezione di Novara, dove il sindaco, Alessandro Canelli, ha detto che chiuderà gli istituti che presenteranno difficoltà di gestione per il Covid, e di altri dieci Comuni indicati dalla Regione con i plessi scolastici chiusi.

SI RITORNA IN CLASSE

Si ritorna, dunque, in classe, tra speranze e comprensibili timori, dopo la pausa delle festività natalizie. Muniti di mascherina, gli alunni si sono ripresentati per la ripresa delle lezioni, ma non sono mancati “sfoghi”, in particolare da parte del corpo docenti.

LE SCUOLE STANNO FACENDO MIRACOLI

“Stiamo facendo miracoli. Al momento non ci sono giunte comunicazione di defezioni di insegnanti. Tuttavia siamo sfiniti. Per questo motivo alcuni nostri colleghi docenti sono arrivati a dire ‘sì, chiudiamo le scuole’, il che per un preside è la cosa peggiore che possa verificarsi. Io non lo farei mai né ho firmato alcun appello, in tal senso” ha detto Lorenza Patriarca, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Niccolò Tommaseo” di Torino che conta circa 1.300 alunni (tra scuola primaria e secondaria).

UN CENTINAIO DI STUDENTI MANCA ALL’APPELLO

“Obiettivamente – ha proseguito la dirigente – sul piano organizzativo le scuole fanno da sé, perché le indicazioni sono molto generiche. Per capirci “oggi circa un centinaio di studenti manca all’appello. In media si tratta di due alunni per classe o perché in quarantena o perché positivi al Covid“, aggiunge ancora la preside, secondo cui “esiste la paura del contagio“.

MENSE, LUOGO A RISCHIO?

“I bambini per la maggior parte non sono vaccinati” prosegue Patriarca. “C’è poi il tema cruciale della mensa, dove nello stesso luogo abbiamo bimbi senza mascherina che mangiano. In quel momento, se ci fosse un positivo in classe, il rischio che possa contagiare i compagni esiste” aggiunge ancora.

MASCHERINE FFP2 NON ANCORA ARRIVATE

Per quanto concerne le mascherine Ffp2 “non sono ancora arrivate” ammette sconsolata la dirigente del Tommaseo. Inizialmente, spiega: il termine per segnalare il numero richiesto era il 4 gennaio, poi è stato posticipato al 10″. Ora, “finché non parte la segnalazione, non le inviano: noi ne avevamo già alcune. Le avevamo comprate perché nelle scuole dell’infanzia i bambini non hanno la mascherine: le avevamo acquistate con i soldi che il ministero ci aveva dato per l’emergenza” conclude la Patriarca.

L’APPELLO DELL’ORDINE DEI MEDICI

Proprio in merito alla riapertura delle scuole, nei giorni scorsi era giunta la richiesta dell’Ordine dei Medici di Torino, di fronte all’attuale situazione dell’emergenza Covid ed alla ripresa delle lezioni, di rinviare di qualche giorno in suono della campanella visti “gli altissimi numeri dei contagi, l’impossibilità di effettuare tamponi in quantità adeguata, la bassa vaccinazione dei più piccoli, l’aumento dei ricoveri”. Per Omceo Torino si rendeva “assolutamente imprudente far ripartire l’attività scolastica”. Da qui l’appello “che si faccia il possibile per rimandare di due settimane la riapertura delle scuole primarie e secondarie”. “I giorni persi – era stata la soluzione – potranno essere recuperati a giugno”.

foto Tonino Di Marco