Scuola media allagata dai vandali a Rivarolo: struttura chiusa

La scuola media Gozzano di Rivarolo Canavese è stata chiusa per un atto vandalico: ignoti si sono intrufolati nella notte nella struttura per causarne l’allagamento delle aule e dell’impianto elettrico.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando i sensori dell’edificio di via Le Maire hanno rilevato l’allagamento in corso. I vandali, infatti, sono entrati da una porta secondaria rompendo il vetro e hanno quindi manomesso lo scaldabagno provocando una fuoriuscita continua di acqua dall’impianto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e tecnici del Comune: la scuola resterà chiusa in attesa di accertamenti.