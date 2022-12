Scuola King, servono 6 milioni: «Riapertura solo a inizio 2025»

Sei milioni e 144mila euro. Costerà così tanto rifare la King di via Germonio, scuola di Aeronautica chiusa da giugno 2014 per il mancato superamento dei test anti-sismici. Una cifra considerevole, molto più alta dei quattro milioni con cui dovevano essere fatti i lavori. Un maxi-rincaro dovuto all’aggiornamento dei prezzi causato dal caro-materiali, a cui si è arrivati però dopo un classico “pasticcio all’italiana”, tra ricorsi a Tar e Consiglio di Stato delle imprese arrivate dietro nella gara d’appalto e opere lentissime e per le quali erano stati spesi appena 360mila euro. Il tutto dopo che nel 2017 i genitori della scuola chiusa avevano raccolto le firme e il Comune aveva inserito la King nell’elenco delle scuole da recuperare. Cantieri che erano finalmente partiti e per i quali erano stati stanziati fondi regionali.

Ora però che il Comune ha risolto il contratto con l’impresa appaltatrice a causa dei gravi inadempimenti – e dopo che le altre ditte partecipanti alla gara hanno rinunciato a farsi carico delle operazioni – quei fondi non ci sono più. Toccava quindi rifare un bando e la riapertura della scuola, prevista a ottobre 2023, non poteva più essere rispettata. Il nostro giornale a inizio novembre ha sollevato per primo il caso-King, poi ripreso in consiglio comunale da Silvia Damilano (Torino Bellissima), con un’interpellanza. «Abbiamo scritto quattro lettere al Ministero dell’Istruzione – la replica dell’assessora Carlotta Salerno – ricevendo l’ok alla proroga dei lavori ma senza i fondi del ribasso di gara». Fondi che il Comune attende per co-finanziare il progetto – l’esecutivo è già approvato – ma che ad oggi non ci sono. Dunque i lavori sono in stand-by e la riapertura ritarderà. «Tra individuazione del soggetto esecutore e lavori, parliamo di 720 giorni», ha stimato l’assessora. Tradotto, gli alunni non torneranno alla King di via Germonio prima dell’inizio 2025.