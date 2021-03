Scuola, Chiorino: “Una sconfitta non essere riuscita a tutelare i più fragili”

“Siamo tutti consapevoli dell’immenso sforzo che ciascuna famiglia da domani farà in nome della salute, ma con i paletti imposti dal Governo nell’ultimo decreto ci hanno messo con le spalle al muro”. Parole dell’assessore all’Istruzione e al lavoro Elena Chiorino, che ha parlato della nuova chiusura delle scuole da domani, in seguito al passaggio del Piemonte in zona rossa.

Solo gli studenti con “bisogni educativi speciali” e con disabilità saranno in presenza: “Da mamma innanzitutto, e un minuto dopo da assessore, ho provato ogni strada percorribile, con il benestare del presidente Cirio, per riportare in presenza gli studenti”.

Respinta la proposta della Chiorino di portare piccoli gruppi di studenti in presenza e a rotazione: “La scuola in presenza è calore – sottolinea l’assessore – socialità, educazione e crescita culturale: caratteristiche che non potranno essere mai apprese tramite un gelido schermo. Non essere riuscita in questo intento è stata una sconfitta personale. Da domani lavoreremo alla riapertura delle scuole, cercando di garantire gli esami di Stato per i maturandi in presenza ed in assoluta sicurezza sperando che dal Governo non ci pongano altri veti”.