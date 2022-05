Scuola, c’è la maxi cura: oltre 43 milioni di euro per le classi della città

Per anni abbiamo osservato – e denunciato – i problemi delle scuole di Torino. Fotografando mura scrostate, palestre inutilizzabili, calcinacci che cadevano dal soffitto. E anche fatti di cronaca molto dolorosi. Oggi i fondi europei consentono di guardare con speranza al futuro, in alcuni casi prossimo, delle nostre classi. Sommando le risorse che ricadranno sulla città da qui ai prossimi quattro anni si ottiene un tesoretto di oltre 43 milioni di euro. «Che potrebbero arrivare a essere 70, se tutti i progetti per cui abbiamo fatto domanda verranno finanziati» sottolinea l’assessore comunale alle Politiche educative e all’Edilizia scolastica, Carlotta Salerno. Quel che è certo è che una quantità simile di denaro da destinare alla manutenzione delle scuole la Città non li aveva mai visti. Il budget medio annuale si aggira intorno ai 7 milioni di euro. «Qui parliamo di investimenti sette volte maggiori rispetto al solito» rimarca Salerno, a cui va l’ono – re di cavalcare quella che ha tutte le sembianze di una rivoluzione.

Racconigi e Porta Pila

Procediamo con ordine nel mare magnum dei fondi in arrivo. N el l ’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (Pinqua), alla voce Investimento 2.3, la Città ha ottenuto un finanziamento da 800mila euro relativo all’area di Porta Palazzo per la scuola dell’infanzia “Maria Teresa” di via Mameli 18. Mentre nell’area Racconigi, è stato selezionato l’intervento per il com – plesso scolastico di via Bardonecchia 34 – 36, per un importo pari a 1.980.000 euro. «Attualmente sono in corso le fasi progettuali – spiegano gli uffici tecnici dell’assessorato all’Istru – zione -, mentre la fine lavori è prevista entro il 31 marzo 2026». Si tratta sia di lavori di efficientamento energetico degli edifici, che di adeguamenti e manutenzioni straordinarie.

Facciate e termovalvole

I risultati di alcuni investimenti saranno visibili nel giro di pochissimo tempo. È il caso degli interventi finanziati dai fondi Re Act, per cui la fine dei lavori è fissata «entro settembre 2023». Si tratta del rifacimento di intere facciate e serramenti; installazione di termovalvole e lampade a led per risparmio energetico; parziale copertura per l’impermeabilizzazione e alcuni adeguamenti per la prevenzione incendi. Rientrano in questa categoria la scuola secondaria di primo grado Sinigaglia (3.084.750 euro), la primaria Salgari di via Lussimpiccolo 36 (2.647.350 euro) e la scuola Franchetti di via Randaccio 60 (2.664.900 euro). Ancora:la primaria Internazionale Europea Statale Spinelli (2.474.610,68 euro) e la Anna Frank di via Vallauri 24 (2.664.900 euro). Nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico rientra anche il progetto da 3 milioni e 500mila euro previsto perl’Istituto Comprensivo Vian di via Stampini 25, nel novero degli interventi di Rigenerazione Urbana. A questi si sommano altri 9 milioni circa, anche questi legati ai fondi del Pnrr.

Piano Urbano integrato

Grossi progetti di manutenzione straordinaria saranno realizzati grazie ai fondi dei “Piani integrati”, voce Investimento 2.2, nell’ambito del Pnrr. Per la Città di Torino sono stati stanziati 113 milioni di euro e, tra gli interventi previsti, non mancano certo le scuole. Cinque milioni e 300mila euro verranno spesi per interventi mirati sugli istituti della zona nord della città: la primaria Novaro, la Baretti, il nido e scuola dell’infanzia di via Tronzano e il complesso della cascina Marchesa. «Questi fondi vengono utilizzati per lavori molto impattanti» sottolinea Salerno. Altri 4 milioni e 700mila euro sono stati investiti nell’area sud di Torino. Qui troviamo: l’isti – tuto Sidoli – Dogliotti, il Cairoli, il Kandinskij e il Re Umberto di via Nizza. Spostandoci nell’area est, sono previsti interventi per un totale di due milioni di euro nelle classi della scuola primaria Pellico, alla Muratori di via Ricasoli e alla scuola primaria Rayneri di corso Marconi. E ancora: interventi per il Nido “Le Pratoline”, alla primaria Parini e alla scuola di primo grado Croce. Chiudono il cerchio le scuole dell’area ovest della città, per cui sono stati stanziati 3 milioni di euro. Si tratta della secondaria di primo grado Maritano; della sc uo la d’infanzia di via Fattori 113, della primaria Baricco di corso Peschiera e delle scuole dell’in – fanzia “Gian Burrasca” e la succursale Fattorini di via Castellino. Il termine ultimo dei lavori, in questo caso, è stato fissato al 2026.