Scuola, benzina, bollette: aumenta tutto. La stangata d’autunno costa fino a +1.500 euro alle famiglie italiane

In arrivo la stangata d’autunno. Che costerà all’incirca 1.500 euro in più per nucleo familiare. Proprio così: aumenta tutto. Non solo le bollette di luce (+40%) e gas (+31%), ma anche pane e pasta. Rincari a tavola. Rincari ovunque. Acciaio, petrolio (“i rincari della benzina alla pompa produrranno un aggravio di spesa, solo per i rifornimenti di carburante, pari a +324 euro annui a famiglia” fa sapere il Codacons). Anche la scuola, con prezzi in aumento del 3,5%.

Insomma, un salasso per le famiglie italiane. Da Nord a Sud. E anche per le imprese, già messe in ginocchio dal Covid.

Il governo sta studiando misure da adottare al più presto per ridurre i rincari. Dalla sterilizzazione dell’Iva a una misura una tantum finalizzata a evitare l’imminente aumento di ottobre. E si pensa anche di ricorrere a una parte dei fondi per le aste dei diritti per le emissioni di CO2.

