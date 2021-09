Scuola a Torino, torna l’incubo Dad: quasi 400 alunni già a casa

L’ombra della didattica a distanza incombe nuovamente sugli studenti italiani e torinesi, rientrati nella scorsa settimana in classe per l’inizio del nuovo anno scolastico.

QUASI 400 STUDENTI IN QUARANTENA

I numeri dei primi 7 giorni tra Green Pass e tamponi per combattere l’infezione da Covid non rassicurano l’ambiente: sono già quasi 400 gli studenti che sono stati costretti a tornare a casa dopo pochi giorni per osservare la quarantena.

I CASI A TORINO ED IN PIEMONTE

Nella maggior parte dei casi si tratta di singole classi poste in isolamento, come è successo alla Saint Denis School. Uscendo dalla città di Torino non sono mancati focolai veri e propri che hanno portato a chiusure: eclatante il caso di un istituto di Canelli, nell’Astigiano, dove a risultare positivi al virus sono stati in quindici tra studenti e genitori.

TAMPONI A TAPPETO DALLA REGIONE

Gli esperti non rassicurano: bisognerà aspettare ancora per capire il vero impatto del rientro in classe. La Regione Piemonte proverà a correre ai ripari: obiettivo è avviare un programma di tamponi a tappeto, tra test rapidi e salivari, per monitorare la diffusione del Covid nelle varie scuole del territorio.