Scritte No Tav sui muri di Palazzo Civico: contestata la nuova giunta [FOTO E VIDEO]

Scritte di matrice No Tav, vergate con la vernice rossa, hanno fatto “capolino”, questa mattina, sui muri del Municipio di Torino. Sono state tracciate la scorsa notte ed a darne notizia, con tanto di video di quello che è stato etichettato come “sanzionamento al Comune di Torino“, è stato il Kollettivo Studenti Autorganizzati Torino – KSA, con un post pubblicato su Facebook, in cui si scrive, testualmente: “I fuggiaschi di Alcatraz, questa notte, hanno fatto tappa presso il comune di Torino. L’inviolabilità dell’istituzione Municipale si è dimostrata ridicola, permettendoci letteralmente di ‘lasciare il segno’”.

SCRITTE CONTRO GIUNTA E PD

“Cambia la giunta ma non la minestra” recita una delle scritte. E poi, ancora, offese contro il Pd, il partito del neo eletto sindaco Stefano Lo Russo e l’accenno ad una manifestazione che dovrebbe tenersi il prossimo 3 dicembre con partenza da piazza Arbarello. Sui fatti, nel tentativo di risalire agli autori del raid, indagano gli agenti della Digos.

“OFFESA TUTTA LA COMUNITA'”

“Palazzo civico è di tutte e tutti i torinesi. Imbrattarlo con insulti è un’offesa a tutta la comunità.

Ancora una volta di notte, imbrattano e insultano. E noi cancelleremo le scritte e andremo avanti con la determinazione di fare il bene di Torino” ha commentato, a caldo, con un post pubblicato su Facebook, il sindaco Lorusso. “Non è la violenza verbale e il vandalismo a fermare l’amministrazione, proseguiremo con la stessa passione e continueremo a preferire il dialogo e il confronto” ha concluso il primo cittadino.