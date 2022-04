Scoppia il caso al GTT: il figlio del direttore alla guida di un bus senza patente

Scoppia il caso al GTT dopo che Samuele, il figlio di Gabriele Bonfanti, direttore generale del Gruppo Torinese Trasporti, ha postato sui social un breve video in cui è alla guida di un mezzo di trasporto pubblico. Il giovane, infatti, ha appena compiuto 18 anni, non ha la patente e non lavora neppure per l’azienda. La foto a corredo dell’articolo figura proprio sul profilo Facebook del giovane, pubblicata lo scorso 19 febbraio.

Nel video, come sottolinea l’Ansa, Samuele è ripreso mentre guida il mezzo da via Botticelli al capolinea. Per far piena luce sulla vicenda l’azienda ha istituito una commissione ad hoc e ha presentato un esposto in procura, prima di affidare a una nota il compito di chiarire la propria posizione sul caso. L’autista del mezzo, che avrebbe concesso al giovane di fare un giro alla guida, è stato sospeso.