Scoperta evasione Imu per oltre 800mila euro nei comuni dell’alta Val di Susa

La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi evasione dell’imposta municipale unica (IMU) in alcuni comuni dell’alta Val di Susa: 160 cittadini dichiaravano infatti di vivere in tali località turistiche per non pagare la tassa, mentre soggiornavano abitualmente con la propria famiglia in altri comuni piemontesi o liguri.

L’operazione è stata svolta in sinergia con gli uffici tributi dei comuni di Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere e Pragelato. È stata così accertata un’evasione per un ammontare complessivo di oltre 800mila euro. Ad oggi, gli Enti locali hanno incassato oltre 550mila euro che potranno essere destinati per iniziative in favore di tutta la comunità territoriale interessata.