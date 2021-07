Scontro mortale a La Loggia, morta una donna di 33 anni (FOTO)

Incidente mortale ieri notte, nel quale ha perso la vita una donna.

Il drammatico evento è avvenuto sulla circonvallazione di La Loggia, quando un tir si è scontrato frontalmente con una Fiat 500.

Non c’è stato nulla da fare per Carmen Battaglia, 33 anni di Torino, che è morta sul colpo nonostante l’intervento dei medici e dei vigili del fuoco. La donna viaggiava in direzione Moncarlieri, mentre il tir sembra che viaggasse verso Carignano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata proprio la vittima a invadere a carreggiata opposta, manovra che ha costretto il tir a svoltare bruscamente. L’impatto è stato quindi inevitabile.