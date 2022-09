Scontro mentre va al lavoro: un operaio muore in scooter

Ieri mattina Pasquale Gervasi stava andando al lavoro alla Petronas di Villastellone, come faceva tutti i giorni dal 1987. Ma il suo tragitto si è fermato pochi metri prima dello stabilimento, all’altezza del benzinaio Tamoil: il suo scooter Malaguti Spider Max si è scontrato con una Lancia Ypsilon e l’operaio, 60 anni, è morto sul colpo. Sotto shock il conducente dell’auto, trasportato all’ospedale di Carmagnola per accertamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5,50 di ieri: Gervasi, residente a Carignano, era arrivato a Villastellone e aveva imboccato via Santena per raggiungere l’azienda doveva lavorava da 35 anni. All’altezza del benzinaio, per cause ancora da accertare, si è scontrato con la Ypsilon che proveniva dalla direzione opposta: non è chiaro se uno dei due veicoli abbia compiuto una manovra azzardata, di certo auto e scooter si sono scontrati frontalmente. Il Malaguti ha proseguito la sua corsa per qualche metro mentre la vettura si è ribaltata ed è finita contro la segnaletica del distributore In mezzo, il corpo senza vita di Gervasi: i sanitari della Crode verde di Villastellone, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

L’ambulanza è servita per portare il conducente della Lancia all’ospedale di Carmagnola. Ma le condizioni di Vito Aleci, 40enne di Santena, non preoccupano. Sul posto anche i vigili del fuoco di Santena e di Torino Lingotto, che hanno messo in sicurezza l’area. Via Santena è rimasta chiusa a lungo durante i soccorsi, con le auto deviate in direzione Poirino. I carabinieri della Compagnia di Chieri indagano per chiarire la dinamica e se l’automobilista abbia fatto uso di alcol o droga. L’automobilista rischia l’accusa di omicidio stradale.