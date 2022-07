Scontro frontale in galleria: tre feriti gravi all’ospedale

Forse uno dei conducenti ha avuto un malore. Di certo, ieri pomeriggio una Bmw Serie 2 e una Ford Kuga si sono scontrate frontalmente nella galleria che da Cesana porta verso Claviere e Monginevro: in tutto c’erano tre persone a bordo, tutte finite in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’incidente è avvenuto intorno alle 14,30: al momento la dinamica non è chiara ma è probabile che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta, forse a causa del malore di uno dei conducenti. A quel punto il violento impatto frontale è stato inevitabile.

Altri automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 112 e i soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti: carabinieri e polizia locale hanno immediatamente vietato la galleria alle auto, creando lunghe code fra Cesana e Monginevro. Però la chiusura del traffico ha consentito il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti rimasti incastrati all’interno delle vetture: in particolare, hanno tagliato le portiere della Kuga per raggiungere le persone a bordo, una coppia di 40enni. Sulla Bmw, invece, viaggiava una signora di 60 anni: i pompieri hanno affidato tutti e tre alle cure dei sanitari della Croce verde di Villastellone, che ha una sezione con sede a Sestriere. Sono poi intervenuti gli equipaggi degli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, atterrati vicino alla galleria per recuperare i feriti. Uno era in “codice giallo” ed è andato all’ospedale di Rivoli con l’ambulanza. I più gravi sono finiti con l’elisoccorso al Cto ma nessuno di loro è in pericolo di vita: uno ha riportato un trauma cranico e al volto, l’altro ha riportato un trauma toracico e la frattura di un braccio, per cui dovrà essere operato nei prossimi giorni.