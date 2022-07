Scontro durante la gara di go-kart: la macchina si ribalta

Terribile incidente durante una gara di go-kart. Il momento dell’impatto, veramente rocambolesco, viene ripreso dalla dash cam di uno dei piloti. Il malcapitato, centrato in pieno da un altro concorrente, finisce per ribaltarsi. Tuttavia, come spiega la didascalia che accompagna il video postato su youtube, riesce a ripartire e, dopo una rimonta incredibile, scattando dall’ultima casella, si piazza al 2°posto!!