Scontri No Tav, la denuncia dei sindacati di polizia (FOTO)

Dopo gli scontri avvenuti oggi in località Gaglione tra un gruppo di attivisti No Tav e le forze dell’ordine, arriva il duro comunicato da parte del “FSP Polizia di Stato“, dal titolo eloquente “TAV: stufi di fare da bersaglio ai terroristi”.

Il rifermento è proprio agli scontri di oggi che hanno portato anche alla chiusura dell’autostrada limitrofa.

“Ancora una volta per difendere gli interessi di tutti i cittadini abbiamo subito diversi feriti presso il cantiere dell’alta velocità in val di Susa. – si legge nel comunicato – Avevamo già diverse volte segnalato la pericolosità di alcune zone del cantiere che sono un invito al tiro al bersaglio per i violenti nei confronti delle forze dell’ordine. Abbiamo bisogno di difenderci e di avere strumenti come i proiettili di gomma che possano essere di contrapposizione ai lanci di sassi e razzi che invece possono creare danni molto più seri nei confronti dei Poliziotti. Sono evidenti le immagini di quanta violenza mettano i manifestanti che dietro la parvenza della libertà di espressione e della tutela dell’ambiente ambiscono solo a colpire le forze dell’ordine quale loro sport preferito Abbiamo contezza che la Tav è un richiamo per tutti i delinquenti anarchici D’Europa che vengono qui a sfogare il loro odio su chi rappresenta l’ordine, lo Stato e il vivere civile. Non possiamo più accettare quanto accade da oltre dieci anni”.

Di contenuto simile, il messaggio inviato tramite social da Eugenio Bravo, segretario del SIULP.

“Oggi è successa una cosa gravissima in Val di Susa. Un poliziotto è stato colpito da un razzo in pieno volto che si è incastrato tra la visiera e la maschera antigas. Il razzo è poi esploso e si è ferito alle gambe. Qui ci sono dei banditi, scellerati assassini, perché attentano alla vita dei poliziotti. Il SIULP dice basta. la vita dei poliziotti è più importante della Tav stessa”.