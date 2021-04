Scontri in Val Susa, la nota del Siulp: “Tav, costi per la sicurezza superiori a quelli per la costruzione”

A proposito degli scontri di ieri in Val Susa, arriva la nota del sindacato di polizia Siulp di Torino contenente le dichiarazioni del segretario generale Eugenio Bravo: “La solidarietà al nostro funzionario ferito ieri sera durante un servizio a presidio della TAV e a tutti i poliziotti che subiscono sistematicamente il ferimento e le aggressioni di violenti antagonisti è più che dovuta”, si legge nel comunicato.

“L’apprezzamento per il dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Torino è indiscutibile; l’elogio per l’alta professionalità dei poliziotti è innegabile; tuttavia – continua Bravo – è altresì innegabile la storia infinita degli scontri, delle aggressioni, delle continue guerriglie e delle violenze perpetrate da truculenti antagonisti contro le forze dell’ordine, nell’intento ‘sfascista’ di impedire la costruzione della TAV“.

“Atteso che gli scontri in TAV iniziano nel lontano 2005 e si contraddistinguono con una lunga scia di feriti, sangue e spese esorbitanti per gli apparati di sicurezza necessariamente impiegati in loco, c’è da chiedersi, a questo punto – prosegue Bravo – se il costo degli ultimi 20 anni e quelli previsti per i prossimi 10 degli apparati di sicurezza in TAV, non superi il costo della costruzione della TAV stessa. Una cosa è certa, altri 10 anni in queste condizioni dimostrerebbe la fine dello Stato di diritto, incapace di mettere in atto la volontà di ammodernamento delle opere pubbliche senza attivare un perenne e massiccio impiego delle forze dell’ordine”.

“La TAV rischia dunque – conclude il segretario generale del Siulp di Torino – di diventare l’emblema della debolezza dello Stato costretto a dispiegare tutte le sue forze per consentire la realizzazione di opere pubbliche moderne e innovative. Una risposta risolutiva sul piano politico e legislativo va data e in fretta, che vada ben oltre l’obsoleta indignazione a cui, poi, segue un insopportabile nulla di fatto”.