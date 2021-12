Sciopero scuola, la protesta degli insegnanti torinesi [LE FOTO]

Il ‘venerdì nero’ della scuola ha coinvolto anche Torino, con un presidio davanti all’Ufficio Scolastico Regionale. In strada i sindacati di base Cub e Cobas, con decine di insegnanti, in occasione dello sciopero nazionale della scuola. Tra le varie richieste, impresse su cartelli, “meno alunni per classe, la stabilizzazione dei precari con 36 mesi e il rinnovo dei contratti”.