Manifestazioni in tutta Italia e anche a Torino nell’ambito dello sciopero della scuola. In piazza Castello si sta svolgendo in mattinata il presidio degli insegnanti, in protesta contro il Decreto Legge n°36 approvato il 30 aprile 2022 dal Governo.

Diversi gli istituti chiusi per assenza di docenti e personale Ata. Alla manifestazione sono presenti diversi sindacati, tra cui Cgil e Cisl.