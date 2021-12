SCI. Goggia sempre più regina delle nevi: suo anche il Super G in Val d’Isere

Sofia Goggia sempre più regina delle nevi. Dopo il successo di ieri in discesa, questa mattina è arrivata un’altra vittoria per la sciatrice azzurra capace di imporsi anche nel Super G in Val d’Isere. L’atleta bergamasca ha preceduto Ragnhild Mowinckel e, terza, l’altra italiana Elena Curtoni. Ai piedi del podio l’altra azzurra Federica Brignone.

GOGGIA CONSOLIDA PRIMATO IN CLASSIFICA

Con questa vittoria la Goggia rafforza il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo, dove guida in solitaria, con 635 punti, allungando sulla statunitense Mikaela Shiffrin (giunta solo quinta al traguardo) ferma a 570.

EGUAGLIATI I SUCCESSI DELLA COMPAGNONI

Con il successo di oggi, salgono a 16 le vittorie totali in carriera per la 29enne lombarda, tante quante quelle di Deborah Compagnoni. Goggia è ora a una sola vittoria dalla Brignone.