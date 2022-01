La sciatrice azzurra Elena Curtoni ha trionfato nella prova di Super G di Coppa del mondo disputata sulle nevi di Cortina d’Ampezzo. La 30enne lombarda ha vinto con il tempo di 1’20″98 precedendo l’austriaca Tamara Trippler e la svizzera Michelle Gisin.

QUARTA BRIGNONE, OUT GOGGIA

Ai piedi del podio Federica Brignone, giunta quarta, per soli 8 centesimi. Out Sofia Goggia, vittima di una brutta caduta che non le ha consentito di completare la gara.