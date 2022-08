Schuurs, c’è il muro olandese: «Qui per una grande stagione»

Perr Schuurs è da ieri ufficialmente un calciatore del Torino. Mercoledì scorso le visite mediche di rito. Ieri la firma in calce al contratto e l’annuncio. Il difensore olandese – terzo nella storia granata a indossare la maglia del Toro – arriva sotto la Mole dall’Ajax a titolo definitivo per 9 milioni di euro, 2,3 di bonus e il 15 per cento su un’eventuale rivendita. Il centrale classe 1999 avrà il pesante compito di sostituire Bremer, il miglior difensore della Serie A 2021/2022. Un compito non facile per l’ex Lanciere che indosserà in granata proprio la maglia lasciata libera dal brasiliano. «Le mie prime impressioni sono ottime – le parole di Schuurs al canale ufficiale -, qui ho trovato persone davvero gentili. Poi ho già visto lo stadio, è bellissimo. Sono molto contento di essere qui». «Che tipo di giocatore sono? Sono un giocatore a cui piace attaccare con la palla – ha raccontato -, giocare tra le linee, giocare palla in verticale. Attaccare ma anche difendere. Ci tengo molto ad aiutare a tenere la porta inviolata. Questa è la cosa più importante, voglio dare il mio contributo». «Quando giocavo nell’Ajax – ha continuato – guardavo già le partite del Toro. Avevo già avuto dei contatti tempo fa». «Conosco la storia del Toro – ha aggiunto -, conosco la storia di Superga. Sono appena arrivato ma so quanto è importante. E’ impressionante pensare a ciò che è successo a quella squadra, la più forte della storia della Serie A. Il Toro è una grande squadra con una grande storia. Ora è venuto il momento di scrivere una nuova storia». Il numero di maglia sarà il numero 3: «Lo stesso che avevo all’Ajax – ha concluso -, ero felice che fosse libero». Quella di Schuurs è una famiglia di sportivi con il padre ex giocatore di pallamano e la sorella tennista professionista. Perr sbarca a Torino con la fidanzata. «Non vediamo l’ora di conoscere la città – ha concluso – e soprattutto di giocare per disputare una grande stagione».