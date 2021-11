Schiavetto milionario cercasi

La 28enne newyorkese Moriah Mills è una bruna siliconata con un seno finto della nona misura. Si stenta a immaginarla in passerella, ma lei si spaccia per modella, e ha appena stilato su Tik Tok una lista di condizioni per poter “uscire con lei”. In realtà intende non solo uscire, ma convivere, visto che tra le condizioni c’è quella di essere ordinato, cucinare e pulire la casa. Ma la lista prosegue. Il prescelto deve sposarla entro un anno, se non viene licenziato prima. Dev’essere elegante, mai geloso, romantico, divertente (ma niente scherzi a lei), avere un buon odore, amare il suo cane, portarla a fare shopping (pagando lui), offrirle almeno una dozzina di rose alla settimana, pagarle manicure e pedicure e portarla a mangiar fuori (ovviamente pagando) in ristoranti di lusso con vini rari. Niente domande sui guadagni di lei, pur cospicui, perché tanto a pagare sarà sempre lui. E il sesso? Ecco le regole: il candidato dev’essere un amante eccezionale e “riservarle sesso orale almeno una volta alla settimana”, accettando senza fiatare eventuali suoi no. A me pare il listino prezzi di una escort montata. Forse l’ha stilato solo per far parlare di sé, cosa puntualmente avvenuta perché il video è diventato virale. Dal menu si evince che il prezzo di ogni ‘ripassata’ è decisamente alto. Ma Moriah conosce poco i maschi. Tariffe a parte, ci sono due cose che nessun uomo in cerca di amore mercenario accetterebbe. Tralascio il matrimonio, perché chiunque darebbe il blu a una così dopo neanche sei mesi, altro che un anno. Ma anche mangiare lo stesso piatto per sei mesi è stucchevole. Senza contare che il “no” in un rapporto sessuale mercenario non è previsto. Ma proprio mai.

