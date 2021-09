Schianto sulla provinciale: chiusa al traffico la Biellese Variante a Lessona

La strada NSA 632S.P. 142 var “Biellese Variante” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Lessona, in provincia di Biella (km11,600), a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. Lo comunica l’Anas, precisando che, in seguito all’impatto, i conducenti sono rimasti feriti.

TRAFFICO DEVIATO SULLA VIABILITA’ LOCALE

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico, infatti, è stato deviato sulla viabilità locale.