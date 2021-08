Schianto nella rotonda buia: chef perde la vita in moto

Probabilmente è stato tradito dall’illuminazione, scarsa o completamente assente a seconda delle testimonianze. Comunque non sufficiente a vedere che la strada che stava percorrendo, a Crescentino, non proseguiva dritta ma era interrotta da una rotonda, su cui è finito con la propria motocicletta e dove ha trovato la morte.

Ha perso la vita così, la scorsa notte, lo chef torinese Ivan Albertin, 39 anni, fino a poco tempo fa impiegato presso l’Open Baladin di piazzale Valdo Fusi. Un lavoro che aveva lasciato poco prima dell’avvento della pandemia per dedicarsi ad altri progetti. Quella che invece non aveva abbandonato era la propria passione per le motociclette, in particolare per la sua potente Yamaha su cui si era fatto fotografare anche per l’immagine scelta per il proprio profilo Facebook.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 31. Albertin la stava percorrendo in direzione di Chivasso, probabilmente per tornare a casa quando, come detto, si è trovato di fronte la rotonda scarsamente illuminata. La corsa della moto, su cui Albertin trasportava anche un’amica 45enne di Cuneo, è finita contro i pali della segnaletica stradale. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118 ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per lo chef non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto e per lui non si è potuto fare altro che constatarne la morte. Più fortunata è stata la passeggera, che è stata stabilizzata e poi trasportata al Cto, dove è stata ricoverata in gravi condizioni ma, almeno stando ai primi accertamenti, non in pericolo di vita. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri ma in paese le polemiche per quella rotonda scarsamente illuminata sono già cominciate.