Schianto mortale al volante, tre le auto coinvolte: 60enne perde la vita

Schianto mortale a Chieri. Un uomo di 60 anni ha perso la vita. E’ successo nella prima serata di ieri (giovedì 3 giugno), in via I Maggio (angolo via Sella). Tre le vetture coinvolte nell’incidente.

UNA TRAGICA CARAMBOLA

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto si è prima scontrata con una Volkswagen Passat guidata da un 36enne di Chieri, rimasto miracolosamente illeso. Subito dopo, in conseguenza dell’urto, la Punto ha invaso la corsia opposta di marcia dove, in quel momento, sopraggiungeva un’Audi A3 guidata da un’italiana di 49 anni (anche lei di Chieri), andandovi a sbattere contro. Nella tragica carambola, la donna ha riportato ferite lievi. L’impatto, però, è stato fatale per il conducente della Punto, Rocco Calabrò, 60enne di Villafranca d’Asti.

LA MOGLIE IN PROGNOSI RISERVATA

Con lui, a bordo dell’auto, c’era anche la moglie 43enne, ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, con i soccorsi del 118, per gli accertamenti di rito, sono giunti anche gli agenti del locale comando di polizia municipale ed i carabinieri.