Schianto in galleria tra auto e tir: ferito un uomo. E’ grave in ospedale

Violento incidente, questa mattina, poco prima delle 7,30, ad Avigliana. E’ accaduto all’imbocco della variante dei Laghi (ex statale 589), proprio sotto le volte della galleria Antica di Francia. Qui un’auto ed un tir si sono scontrati quasi frontalmente tra loro.

AUTOMOBILISTA IN GRAVI CONDIZIONI

Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura (un’Alfa Romeo Brera), estratto con non poche difficoltà dalle lamiere contorte della macchina, dai vigili del fuoco. L’uomo, caricato a bordo di un’ambulanza del 118, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Rivoli.

SULLO SCHIANTO INDAGA LA POLSTRADA

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono giunti gli agenti della polizia stradale di Susa cui tocca ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. A quanto pare, almeno secondo le prime testimonianze, sarebbe stata la vettura ad invadere la corsia opposta di marcia.

FORTI PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE

L’incidente ha provocato disagi e forti problemi alla circolazione. La galleria è rimasta, infatti, chiusa per circa due ore e mezza (tra le 7,30 e le 10) per consentire la rimozione dei veicoli incidentati ed i rilievi delle forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato nel centro cittadino.