Schianto in auto contro un muro: muore dopo 15 giorni di agonia

Ha lottato in ospedale per due settimane ma alla fine si è arreso. Non ce l’ha fatta Pietro Gavino, 74enne residente a Milano: il suo cuore si è fermato venerdì pomeriggio, due settimane dopo l’incidente stradale di cui era rimasto vittima a Cuorgnè. Il suo nome diventa quindi il quindicesimo nel lungo elenco di vittime della strada a Torino e in provincia delle ultime due settimane.

Gavino era ricoverato al Cto dal 30 luglio, giorno in cui si era schiantato con la sua Renault Clio, alla cui guida c’era la moglie, di due anni più anziana di lui. L’incidente era avvenuto in corso Roma, poco dopo le 19: quel giorno, era un sabato, i due si trovavano all’interno di un parcheggio quando la conducente aveva perso il controllo del mezzo che poi era terminato contro un muro. Uno schianto violento: entrambi gli anziani erano rimasti feriti in modo grave e nella notte erano stati sottoposti ad operazione per un trauma addominale. A destare maggiori preoccupazioni all’epoca erano le condizioni della moglie, che resta ancora ricoverata e in pericolo di vita. Meno gravi sembravano le ferite riportate dal marito, le cui condizioni purtroppo si sono via via aggravate, fino al drammatico epilogo.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118, erano intervenuti i carabinieri della stazione di Cuorgnè, cui spetterà ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Come detto, Gavino è la quindicesima vittima della strada di questo mese di agosto. Una serie di incidenti che ha colpito in particolare proprio il Canavese, dove si sono contati 8 morti.