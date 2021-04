Schianto frontale tra scooter e auto: motociclista ricoverato al Cto in gravi condizioni

Grave incidente stradale, questa mattina, all’altezza del civico 21 di via Pinerolo, alla periferia di None, dove un motociclo Vespa ed una Fiat Panda si sono schiantati frontalmente tra loro. Dai primi accertamenti sembra che il motociclista stesse viaggiando in direzione Torino mentre l’automobilista procedeva nel senso opposto di marcia quando i due si sono scontrati. Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro, verificatosi a pochi metri dall’azienda di trasporti Ilmed Logistic.

UNA DINAMICA ANCORA DA CHIARIRE

I carabinieri del locale comando stazione, giunti sul posto con il rinforzo dei loro colleghi dei distaccamenti di Cumiana e del Radiomobile di Pinerolo, stanno cercando di capire se la Vespa avesse impegnato la corsia opposta di marcia, magari per svoltare a sinistra o se sresse procedendo lungo la strada quando è andata a scontrarsi con la macchina.

SI SCHIANTA CONTRO IL PARABREZZA

Resta il fatto che, in conseguenza del violento impatto, il conducente del motociclo sia stato sbalzato in aria andando a sbattere contro il parabrezza della Panda, per poi cadere rovinosamente a terra.

ELISOCCORSO AL CTO

Sul posto, con i militari dell’Arma ed i vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente anche i soccorsi della Croce Verde e l’elicottero del 118 a bordo del quale il malcapitato motociclista è stato caricato e quindi trasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove si trova, tuttora, ricoverato in gravi condizioni.