Schiaffo a Torino, la gigafactory di Stellantis sarà a Termoli

Doccia gelata per Mirafiori e più in generale per Torino e il Piemonte. La Gigafactory di batterie per le auto elettriche si farà in Italia, ma a Termoli. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in apertura dell’EV Day dedicato alla strategia del gruppo per l’elettrificazione.

“Dopo Germania e Francia, con il supporto del governo italiano abbiamo individuato in Termoli la sede della nostra terza Gigafactory“, le parole di Tavares. “Avremo cinque Gigafactory in Europa e negli Stati Uniti, per 260 GWh di capacità installata, con quattro piattaforme dedicate alle auto elettriche, con autonomie da 500 chilometri per la più piccola a 800 chilometri”.

Quindi una previsione: “Entro il 2030 il 70 per cento delle auto vendute da Stellantis saranno elettriche in Europa, il 40 per cento negli Stati Uniti. Investiremo non meno di 30 miliardi di euro nei prossimi cinque anni”.